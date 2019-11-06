العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا فى نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر أمني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة أمس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.



وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ.



وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.