سفير مصر بكندا يهنئ "سبعاوي" لتعيينه مساعدًا لوزير التراث

هنأ السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا النائب شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو لتعيينه مساعدًا برلمانيًا لوزير التراث والرياضة والسياحة والثقافة بحكومة أونتاريو.



ويُعد شريف السبعاوي أول مصري كندي يحصل على عضوية برلمان اونتاريو، اكبر المقاطعات الكندية، ما يعكس صورة إيجابية ومشرفة عن المصريين بالخارج. ويضاف نجاحه إلى الإنجازات التي يحققها المصريين بالخارج في كافة المجالات، إذ يثبتون أنهم خير سفراء لمصر في الدول التي يقيمون بها.



وولد شريف سبعاوي الإسكندرية واكمل دراسته بجامعتها وحصل على بكالوريوس الهندسة منها، ثم هاجر إلى كندا سنة 1995 وبدأ نشاطه السياسي منذ ذلك التاريخ، وكرس جهوده لخدمة أبناء الجاليه المصريه.