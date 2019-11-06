إصابةً 19 عاملًا فى تصادم أتوبيسين بالدقهلية

أصيب 19 عاملا وعاملة، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم بين أتوبيسين يقلان عمالا من المطرية إلى منطقة الاستثمار ببورسعيد على الطريق الدولي الرابط بين الدقهلية وبورسعيد.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحدوث تصادم بين أتوبيسين يقلان عمالا من المطرية على الطريق الدولي الرابط بين الدقهلية وبورسعيد.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 12 عاملا و7 عاملات من العمال الذين كانوا متوجهين للعمل بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.



ومن ناحيته أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن المصابين جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المطرية والمنزلة لتلقى وتم عمل الإسعافات الأولية، ومعظم الحالات إصابات بسيطة ولا توجد أى وفيات فى الحادث.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة وجار رفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه.