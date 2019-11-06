القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية التي تضم الدفعة "115 أطباء" والدفعة "77 ب مهندسين" والدفعة "65 ب مختلط" والتي أطلق عليها اسم "دفعة المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة".



بدأت مراسم الاحتفال بعرض لفريق الموسيقات العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية ثم اصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدمت حملة الأعلام طابور العرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين، والذي عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكري وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.



وقام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.



كما قام اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.



وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقًا لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين على مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التى قد تواجه أمن مصر القومى.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكرى من السودان وأسر الخريجين.