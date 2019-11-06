القوات السورية تواصل الانتشار فى شرق القامشلى

تواصل القوات الحكومية السورية اليوم الأربعاء انتشارها في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقي سورية، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية انتشرت على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كيلومترا.



وكشف المرصد عن أنه جرى إبلاغ وجهاء في المنطقة بشأن اتفاق روسي - تركي - أمريكي، يفضي إلى انتشار قوات حرس الحدود عند الشريط الحدودي ضمن المنطقة الواقعة بين القامشلي والقحطانية، على أن يكون هناك تواجد للقوات الأمريكية في عمق هذه المنطقة.