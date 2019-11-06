الاحتلال يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في بورين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من دخول أراضيهم في بورين جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح؛ من أجل قطف ثمار الزيتون فيها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين قد سرقوا ثمار الزيتون في هذه المنطقة المسماة "باب السنية"، المحاذية لمستوطنة "جفعات رونين".