استطلاع: نتنياهو سيفوز بالانتخابات المباشرة إذا أجريت

على ضوء الأزمة السياسية القائمة بإسرائيل، ونية نتنياهو مع أعضاء تكتل اليمين الإعداد لمشروع قانون أساسي جذري نحو إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بصورة دائمة، أظهر استطلاع إسرائيلي جديد للقناة الإسرائيلية الثانية، مساء الثلاثاء، بأن الشخصية التي سيختارها الجمهور فيما لو أجريت انتخابات إسرائيلية مباشرة، سيكون نتنياهو مع 40% من الأصوات مقابل 36% لجانتس.



وسئل المشاركون "إن أجريت انتخابات خاصة لرئاسة الحكومة بالوقت الحالي، لمن ستصوتون؟"، النتائج أظهرت تفوقا بـ 4% لنتنياهو، لكن شخص من بين أربعة إسرائيليين لم يقرر بعد لمن سيصوت.



وبحسب القناة فقد بين الإسرائيليين الذين عرفوا عن أنفسهم على أنهم مصوتي وسط - يسار: 7% من المشاركين بالاستطلاع أجابوا نتنياهو، 67% اجابوا انهم سيصوتون لغانتس، و26% قالوا انهم لن يصوتوا أو أنهم لا يعلمون لمن سيصوتون.



وأكدت أن من بين الذين عرفوا أنفسهم على أنهم مصوتي اليمين: 66% من المشاركين بالاستطلاع قالوا نتنياهو، 15% قالوا إنهم سيصوتون لغانتس، و19% قالوا إنهم لا يعرفون لمن.



ووفقا لعينة الاستطلاع الكاملة: الفائز بالاستطلاع هو نتنياهو مع 40% مقابل 36% لغانتس، 24% من المستطلعين قالوا انهم لن يصوتوا او لم يقرروا بعد.