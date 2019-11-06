مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية

استقبل السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، جيسي لابين، المندوبة الدائمة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي.



تناول اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، وكذلك آفاق التعاون المصري الأمريكي على الصعيد الإفريقي بما في ذلك الرئاسة المصرية للاتحاد.



وتعد من أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تعزيز التعاون بين القارة السمراء والشركاء الدوليين، استنادًا إلى علاقات مصر المتميزة مع دول العالم، وهو ما برز من خلال عقد القمة الإفريقية الروسية الأولى من نوعها، وتأكيد الرئيس السيسي في كافة المحافل الدولية على أهمية الاستثمار والتنمية في تعزيز نمو واستقرار القارة.