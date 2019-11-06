رئيسة سنغافورة تصل إلى الرياض في أول زيارة للسعودية

وصلت إلى الرياض الليلة الماضية رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس سنغافوري إلى المملكة، وذلك بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



ومن المقرر أن تلتقي يعقوب اليوم الأربعاء بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث تطوير العلاقة بين البلدين.



وتشارك يعقوب خلال الزيارة في حفل استقبال مع سنغافوريين مقيمين في المملكة، كما ستزور المواقع التاريخية والثقافية والدينية في الرياض وجدة ومكة المكرمة.



ويقوم وفد من رجال الأعمال السنغافوريين بزيارة للسعودية بالتزامن مع زيارة يعقوب.



وهذه أول زيارة تقوم بها الرئيسة السنغافورية للشرق الأوسط بصفتها رئيسة لبلادها.