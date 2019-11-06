تجديد حبس عاطل وفتاة قتلا معيدًا جامعيًا بدار السلام

جددت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حبس عاطل وفتاة، 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل معيد بإحدى الجامعات بطعنات نافذة لسرقة شقته بسبب مرورهما بضائقة مالية.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة معيد بإحدى الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.



وناقش المقدم وسام عطية، رئيس المباحث، ورجال المباحث، شهود العيان، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وفتاة بهدف السرقة، وتم القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.