بعد قليل.. استئناف النيابة على إخلاء سبيل "طالبة الأزهر"

تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل استئناف نيابة أمن الدولة العليا علي إخلاء سبيل "آية. ح"، طالبة جامعة الأزهر، المتهمة بالترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، بتدابير احترازية.



وتواجه المتهمة فى القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية فى أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.