انطلاق أولى جلسات "أفريقيا تتحدث" في سفارة مصر بأديس أبابا اليوم

صرح السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أن السفارة المصرية في إثيوبيا من المقرر أن تستضيف اليوم الأربعاء سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية تحت عنوان "أفريقيا تتحدث"، وذلك في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.



وأكد عبدالخالق، عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر"، أن المحادثات سوف تعقد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، ومعهد الدراسات الأمنية.



ومن المقرر أن يكون من بين المتحدثين مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موتشانجا وعدد من الخبراء الأكاديميين والسفراء.

ووضعت مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عدد من الأولويات التي يأتي على رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وهو ما عملت مصر في إطاره على الرفع باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.



كما ركزت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وهو ما برز في عقد أول قمة أفريقية روسية، فضلًا عن إبراز الرئيس السيسي للتعاون مع القارة الإفريقية في كاف المحافل الدولية.