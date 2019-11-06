الصين وفرنسا توقعان اتفاقات بـ15 مليار دولار خلال زيارة ماكرون

قال مسئول حكومي صيني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن فرنسا والصين وقعتا عقودا بقيمة إجمالية 15 مليار دولار خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.



وجرى إبرام الاتفاقيات في مجالات الطيران والطاقة والزراعة، بما في ذلك موافقة لعشرين شركة فرنسية على تصدير الدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الخنازير إلى الصين.



وتعهدت الصين وفرنسا بدعم التعددية والتجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الصيني شي جين بينج القول لدى لقائه بماكرون اليوم الأربعاء، في بكين: يمكننا معا أن نرسل رسالة قوية للعالم من أجل دعم التعددية والتجارة الحرة بحزم وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.



ومن المقرر أن يجرى ماكرون مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، كما سيحضر عشاء عمل مع الرئيس الصيني في وقت لاحق من اليوم.



وقد اتفقت الصين وفرنسا على تعزيز التعاون بشأن التغير المناخي والحفاظ على اتفاقية باريس بشأن المناخ.