الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم مريضا بالسرطان من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان، بينهم مريض بالسرطان، من مدينة بيت جالا، ومخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نواف إسماعيل القيسي (45 عاما)، من مخيم العزة شمال بيت لحم، وهو مريض بالسرطان، ومحمد نادر جواريش (17 عاما) من حي الجداول في مدينة بيت جالا، ومحمد حمدي المساعيد، وأشرف الشيخ من مخيم عايدة، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



