52 قرارًا بغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ببدر (صور)

شن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة وغلق وتشميع الوحدات والمحلات التجارية المخالفة، وتم رفع 9 عدادات كهرباء و3 مياه.



وأوضح رئيس الجهاز أنه أصدر 13 قرارا بتنفيذ غلق وإزالة بالحي الثالث مجاور"ه‍" أولى، وبالحي الأول مجاورة أولى، وتحرير 10 محاضر رفع الشغالات و13 محضر بيئة، بالإضافة إلى تحرير محضر برفع 4 عدادات عداد كهرباء من المجاورة الاولى بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم شن الحملة بالتعاون مع المقدم حسين مدينة، رئيس قسم شرطة التعمير بمدينة بدر، رئيس مباحث تعمير وأمن الجهاز وإدارة الأحياء، لافتا إلى أنه تلك الحملات مستمرة حتى يتم القضاء نهائيًا على آخر مخالفة فى المدينة بناءً على توجهات الدولة وسياستها الحالية فى القضاء على العشوائيات.