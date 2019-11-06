اليوم.. معرض لأعمال 10 فنانين سودانيين فى دبى

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اليوم الأربعاء معرضا بمشاركة 10 فنانين سودانيين في قاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة في دبي.



ويشارك في المعرض كل من إسحق وتاج السر حسن وإيمان شقاق والجيلي يوسف السيمت وعبدالقادر حسن المبارك وضياء الدين الدوش وأمل بشير طه والأمين محمد عثمان وعبدالباسط الخاتم وعصام عبدالحفيظ والفنانة المخضرمة كمالا إبراهيم إسحاق.



وتتزامن التظاهرة مع معرض استعادي للفنانة كمالا إبراهيم إسحاق بمدينة أمستردام بهولندا بمناسبة نيلها الجائزة الكبرى لمؤسسة الأمير كلاوس لعام 2019، والتي تعد من أهم الجوائز الثقافية العالمية.



وتقوم الحركة التشكيلية الحديثة في السودان على إرث ثقافي بصري بالغ التنوع، يعكس الثراء الإثني واللغوي والديني والجغرافي للبلاد، وتمكنت خلال تاريخها الطويل من تحقيق إنجازات عالمية مرموقة في كل محافل التشكيل التي شارك فيها السودانيون.



ويقدم المعرض ثلاثة أجيال تواصلت تجاربها عبر غرف الدراسة والزمالة والصداقات الممتدة، فضلا عن الفضاء العام، الذي أتاح صلات لا تحدها حدود ولا تقوم فيها حواجز بين التشكيليين من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والثقافية، وفي لمحة متفردة تشارك 3 نساء بأعمال تعبر عن رؤى متميزة، وبأساليب تؤكد تعدد الخيارات الفنية التي تمثل استقلال كل منهن وتفرّد تفكيرها في المواضيع التي تعمل عليها.