"مستغانمي" تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

تشارك الروائية والكاتبة الجزائرية الشهيرة أحلام مستغانمي في فعاليات الدورة ٣٨ من معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن سلسلة اللقاءات مع كبار الكتاب في الوطن العربي والعالم.



وتلتقي مستغانمي خلال اللقاء بمحبيها ومتابعيها من القراء والمثقفين المتابعين لإبداعاتها، حيث أنها تعد واحدة من الأصوات المتفردة في أسلوبها الأدبي، إذ تكرس حضورها الروائي من خلال ثلاثيتها الروائية المعروفة: "ذاكرة الجسد"، و"عابر سرير"، و"فوضى الحواس"، كما أصدرت عددًا من الكتب خلال الأعوام الـ6 الأخيرة تضمنت؛ "نسيان.كوم" و"الأسود يليق بك"، و"عليك اللهفة" وشهيا كفراق".



من ناحية أخرى، شهد "المقهى الثقافي" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب أمسية شعرية بعنوان (تقاسيم) شارك فيها كل من الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وحضرها عددٌ كبير من جمهور المعرض ومتذوقي الشعر العربي.



وطاف الشاعران حول موضوعات التاريخ والعشق والحنين والمرأة والهم العربي، كما تغنيا بحواضر بعض المدن العربية والإسلامية العريقة كالقدس وبغداد وجلفار.



وأنشد الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية مجموعة من قصائده بينها: جلفار، عيناك، أمشي، يا عذبة الروح، عربية الجدين.