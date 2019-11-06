الفلبين تحبط محاولة تفجير داعشية استهدفت "منطقة حضرية"

صرح الجيش الفبيني اليوم الأربعاء بأنه نجح في إحباط محاولة لتفجير انتحاري في منطقة حضرية، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الهجمات ألقيت مسئوليتها على جماعة متحالفة مع تنظيم داعش.



وقال الجيش إن جنودا بنقطة تفتيش في جزيرة جولو دخلوا في اشتباك مسلح لفترة وجيزة مع ثلاثة مسلحين، على دراجة نارية أمس الثلاثاء. وأضاف أن الجنود قتلوا المهاجمين ووجدوا بحوزتهم سترات ناسفة وسلاحا ناريا وقنبلة يدوية وأجهزة تفجير.



وقالت القيادة الإقليمية للقوات المسلحة في بيان إن الهجوم استهدف منطقة حضرية في جولو عاصمة الجزيرة.



وأضافت أن اثنين من المهاجمين مصريان والثالث فلبيني وأنهم من جماعة أبوسياف التي بايعت تنظيم داعش واشتهرت بالقرصنة وخطف أجانب.



وهذه خامس محاولة لتنفيذ تفجير انتحاري في الفلبين في الستة عشر شهرا الماضية.