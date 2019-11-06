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تكنولوجيا

علماء فضاء صينيون يسعون لتطوير مسبار لاستكشاف كويكب ومذنب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يعمل مهندسو الفضاء الصينيون على معالجة تكنولوجيات رئيسية ضرورية لاستكشاف كويكب وحزام مذنب رئيسي بالقرب من الأرض، وذلك من خلال مسبار فضاء واحد.

وقال هوانغ جيانغ تشوان الباحث من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء خلال انعقاد الجمعية الصينية الأولى لعلوم الفضاء في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بشرقي الصين، قال إن المهمة المقترحة تتمثل بإرسال مسبار حول كويكب يسمى "2016 إتش أو 3" ومن الهبوط عليه لجمع عينات.

وأضاف هوانغ أن المسبار سيحلق بعد ذلك إلى مدار قريب من الأرض ليرسل إليها كبسولة العينات، ومن ثم سيواصل رحلته. وبمساعدة من جاذبية كل من الأرض وكوكب المريخ، سيصل المسبار في النهاية إلى حزام الكويكب الرئيسي ومدار المذنب "133 بي".

وأشار هوانغ إلى أن الكويكب "2016 إتش أو3" وثيق العلاقة جدًا مع الأرض ويعرف كذلك بـ "القمر الصغير" أو شبه القمر الصناعي، حيث يبلغ قطره ما بين 40 إلى 100 متر وبكثافة نحو 2.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب.

وقال هوانغ:" من أين أتى؟ وما هي علاقته مع كل من الأرض والقمر؟ هذه جميعها أسئلة نسعى لمعرفتها والإجابة عنها"

أما عن الهدف الثاني للمسبار، فهو المذنب "133 بي" الذي يعتبر أول مذنب داخل حزام كويكب رئيسي يظهر خصائص كل من الكويكب والمذنب.

ويقول علماء إن المذنبات الرئيسية على ما يبدو، أجسام جليدية تم اكتشافها مؤخرا في حزام الكويكبات الرئيسي بين كوكبي المريخ والمشتري، وتظهر نشاطًا مشابها للمذنب في جزء من مداراتها.
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