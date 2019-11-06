الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بإبرام اتفاق تجارى مع بريطانيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
دونالد ترمب
دونالد ترمب
وكالات
طباعة
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تصريحات مشككة للرئيس دونالد ترمب بإمكان التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وحذّر ترمب قبل أسبوع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن شروط اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي تشير إلى أنه "في ظل اعتبارات معيّنة لا يمكنك إقامة تبادل تجاري" مع الولايات المتحدة.

استغل ترمب مشاركته المطولة عبر الهاتف في برنامج إذاعي لزعيم حزب بريكست نايجل فاراج الخميس من أجل طرح وجهات نظره الجريئة قبل موعد الانتخابات المبكرة في بريطانيا في 12 ديسمبر.

وتهدد تصريحات ترمب بإلحاق الضرر بجونسون في بداية حملته الانتخابية، لما لها من تداعيات هائلة على مكانة بريطانيا المستقبلية في أوروبا وبقية العالم.

يملك ترمب وفاراج شخصيتان استقطابيتان للغاية، ويمكن لهما أن يبعدا الناخبين المعتدلين عن جونسون. وأفاد البيت الأبيض أن ترمب وجونسون أجريا مكالمة هاتفية الثلاثاء.

وقال المتحدث جود ديري "أكد الزعيمان مجددًا التزامهما بتعزيز العلاقات الخاصة من خلال اتفاقية تجارة حرة ثنائية قوية بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس البرلمان عن مبادرة "طنطاوي": لا علاقة للمجلس بها

منذ حوالي 13 ساعة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

في ذكرى ميلادها.. الأميرة فوزية أجمل نساء العالم

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصرى" الإخوانية لإثارة الفوضى

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

يحمى الجسم من التلوث والسرطان.. أبرز فوائد البروكلى

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف أفضل الأطعمة لعلاج الاكتئاب

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

الرئيس نيوز

السيسي يشيد بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

منوعات

المشى 15 دقيقة إضافية يوميًا.. قد يعزز الاقتصاد العالمى

"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)

جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تشيد بتحول الملكة إليزابيث للفراء الصناعى

10 كاميرات تنقل بث بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

كشكول

رئيس الإسكندرية الأزهرية يأمر بتخصيص مكتبة فى معهد أزهرى

20 سؤال استرشادى لطلاب "ثانية قانون الدقهلية" لامتحانات الفصل الأول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

"مستغانمي" تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

12 ألف "موهوب" حصاد الشهر الأول للدورى الثقافى بشرق الدلتا

صور.. افتتاح معرض "أنا وسيريالية التجريد" لـ"الجناينى" بأتيليه القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك