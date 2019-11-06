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سياسي

اليوم.. اجتماع للجنة دراسة تقرير الحكومة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
السيد الشريف وكيل
السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
كريمة أبو زيد
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تعقد اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير المٌُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق.. ويستمر العمل ".

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والموازنة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.

يذكر أن المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
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