رئيس تشيلى يرفض الاستقالة ويريد إتمام فترة ولايته

رفض رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا فكرة الاستقالة ويرى أنه سيتم فترة ولايته التي تنتهي بعد نحو عامين بالرغم من الاحتجاجات القوية المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.



جاء ذلك في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء وقال فيها إنه "منتخب ديمقراطيا من قبل أغلبية ضخمة من أبناء تشيلي"، مضيفا أنه يقبل تحمل المسؤولية عن انعدام المساواة المترسخ، وهو العامل المحرك للاحتجاجات، لكنه "ليس المسؤول الوحيد".



وقال الملياردير البالغ عمره 69 عاما إن الاحتجاجات غيرت "كل شيء" في الدولة التي كانت يوما رمزا للاستقرار في المنطقة لكنه أضاف قائلا "أتطلع إلى الأفضل، وأؤمن بواجبي كرئيس وأقسم بأنني ملتزم بذلك الواجب لتحسين حياة مواطنينا".



ولقي ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب آلاف خلال أسبوعين من الشغب والاحتجاجات والسلب والنهب.



وبدأت الاحتجاجات تعبيرا عن الغضب من ارتفاع رسوم وسائل النقل العام لكنها اتسعت لتشمل الاستياء من ضعف معاشات التقاعد وعلو أسعار خدمات المرافق ورسوم الطرق وتردي الخدمات العامة كالصحة والتعليم.



وأعلن بنيرا حالة الطوارئ ونشر الجيش في الشوارع وقال للشعب "نحن في حرب مع عدو قوي".



وفي الأسبوع الماضي، أقال ثمانية وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية وأعلن خطة اجتماعية جديدة شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

واستمرت الاحتجاجات في تشيلي أمس الثلاثاء بقدر أقل من العنف واستمرت المطالبات بتنحي بنيرا.



ويواجه الرئيس الآن محاولة في الكونجرس لعزله من منصبه قادتها أحزاب المعارضة التي تتهمه بالمسؤولية عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، ورفض بنيرا هذا التحرك.