اليوم.. الحكم فى طعن 6 ضباط وأمناء على حكم سجنهم لوفاة متهم بالجيزة

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من 6 محكوم عليهم من قوات قسم شرطة الجيزة على حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المتعلقة بوفاة محتجز داخل قسم الجيزة.



كانت محكمة الجنايات أدانت المحكوم عليهم بالسجن لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد المحتجزين بالقسم عام 2016 قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 عندما حققت النيابة مع 6 متهمين من ضباط وأمناء الشرطة بقسم الجيزة بعد وفاة محتجز داخل ديوان القسم وأحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية بعد أن انتهت تحقيقاتها لإدانتهم بالتسبب في وفاته وقضت محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات لكل منهم فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض.