الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

تدشين بئر غاز جديد فى حقل الوفاء الليبى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:53 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن شركة مليتة للنفط والغاز دشنت بئر إنتاج غاز جديدة، A-57، في حقل الوفاء بقدرة 15 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأوضحت المؤسسة، بحسب ما نقلت قناة 218 الليبية صباح اليوم، أن البئر الجديدة التي تم ربطها على الإنتاج، ستساهم في زيادة إمدادات الغاز للشبكة المحلية مع تصدير الفائض.

وأشارت إلى استمرار عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء، وأن العمل جار على حفر البئر A-58، المتوقع الانتهاء منها منتصف ديسمبر المقبل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، أعلنت الأثنين الماضي، بأنها وجهت رؤساء لجان الإدارات في شركات "الخليج العربي وسرت والواحة وأكاكوس والهروج ونفوسة وزلاف" النفطية، للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 14 دقيقة

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس البرلمان عن مبادرة "طنطاوي": لا علاقة للمجلس بها

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصري" الإخوانية لإثارة الفوضى

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف أفضل الأطعمة لعلاج الاكتئاب

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

السيسي يشيد بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

منوعات

"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)

جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تشيد بتحول الملكة إليزابيث للفراء الصناعى

10 كاميرات تنقل بث بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

حيل بسيطة لحماية طفلك من "يوتيوب"

كشكول

رئيس الإسكندرية الأزهرية يأمر بتخصيص مكتبة فى معهد أزهرى

20 سؤال استرشادى لطلاب "ثانية قانون الدقهلية" لامتحانات الفصل الأول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

12 ألف "موهوب" حصاد الشهر الأول للدورى الثقافى بشرق الدلتا

صور.. افتتاح معرض "أنا وسيريالية التجريد" لـ"الجناينى" بأتيليه القاهرة

"آثار مصر الإسلامية والقبطية فى مواجهة الفتن الطائفية" ندوة بثقافة الغربية

صفحتنا ع الفيس بوك