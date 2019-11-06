تدشين بئر غاز جديد فى حقل الوفاء الليبى

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن شركة مليتة للنفط والغاز دشنت بئر إنتاج غاز جديدة، A-57، في حقل الوفاء بقدرة 15 مليون قدم مكعبة يوميًا.



وأوضحت المؤسسة، بحسب ما نقلت قناة 218 الليبية صباح اليوم، أن البئر الجديدة التي تم ربطها على الإنتاج، ستساهم في زيادة إمدادات الغاز للشبكة المحلية مع تصدير الفائض.



وأشارت إلى استمرار عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء، وأن العمل جار على حفر البئر A-58، المتوقع الانتهاء منها منتصف ديسمبر المقبل.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، أعلنت الأثنين الماضي، بأنها وجهت رؤساء لجان الإدارات في شركات "الخليج العربي وسرت والواحة وأكاكوس والهروج ونفوسة وزلاف" النفطية، للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار.