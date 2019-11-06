اليوم.. اجتماع ثلاثى بواشنطن حول سد النهضة الإثيوبى

تنطلق اليوم الأربعاء بواشنطن جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين وزراء خارجية ومياه، مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزارة الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي.



وتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح الأحد الماضي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع، تلبية للدعوة الأمريكية التي وجهتها للدول الثلاث، للقاء في واشنطن للنقاش حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة.



وبحسب بيان صادر عن المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، فقد التقى وزير الخارجية في واشنطن، جاريد كوشنر كبير مُستشاري الرئيس الأمريكي؛ لبحث سبل دفع العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى آفاق أرحب.



وقد شغل ملف "سد النهضة" حيزًا مهمًا من المباحثات؛ حيث استعرض شكري وفق بيان الخارجية، بشكل مفصل الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.