الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

اليوم.. سماع أقوال باقى الشهود فى "حسم 2 ولواء الثورة"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي- شيماء حسين
طباعة
تنظر المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الأربعاء، جلسة سماع أقوال باقي الشهود في محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

كان قد نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها: الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية، وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.

أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم» بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.

وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبد القادر، واسمه الحركي «خالد» مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمية للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

منذ حوالي 14 ساعة

البرلمان يتخد إجراء تمهيدى لإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس البرلمان عن مبادرة "طنطاوي": لا علاقة للمجلس بها

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الصور الأولى لفتاة العياط داخل منزلها عقب إخلاء سبيلها

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصري" الإخوانية لإثارة الفوضى

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف أفضل الأطعمة لعلاج الاكتئاب

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

السيسي يشيد بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

منوعات

"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)

جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تشيد بتحول الملكة إليزابيث للفراء الصناعى

10 كاميرات تنقل بث بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

حيل بسيطة لحماية طفلك من "يوتيوب"

كشكول

رئيس الإسكندرية الأزهرية يأمر بتخصيص مكتبة فى معهد أزهرى

20 سؤال استرشادى لطلاب "ثانية قانون الدقهلية" لامتحانات الفصل الأول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

12 ألف "موهوب" حصاد الشهر الأول للدورى الثقافى بشرق الدلتا

صور.. افتتاح معرض "أنا وسيريالية التجريد" لـ"الجناينى" بأتيليه القاهرة

"آثار مصر الإسلامية والقبطية فى مواجهة الفتن الطائفية" ندوة بثقافة الغربية

صفحتنا ع الفيس بوك