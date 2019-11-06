أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ 62.96 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1%، وذلك بدعم التفاؤل المستمر فى تحسن العلاقات الأمريكية الصينية، مما أدى إلى تحسن في توقعات الطلب على الخام، فى ظل الكشف عن نية الولايات المتحدة الأمريكية، بالتراجع عن بعض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.



وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 62.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.27 دولار للبرميل بما يعادل أكثر من 1%، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر ما يقرب من 1 دولار ليسجل 57.04 دولار للبرميل.



وتضغط الصين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء مزيد من الرسوم الجمركية المفروضة في إطار ما يسمى اتفاق المرحلة 1، بما قد يخفف الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري الدائر بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.