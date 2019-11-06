شاهد.. الصور الأولى لفتاة العياط داخل منزلها عقب إخلاء سبيلها

حصلت "الدستور" على الصور الأولى لفتاة العياط، من داخل منزلها عقب مغادرتها مركز شرطة العياط، تنفيذًا لقرار المحكمة بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها مع التعهد بتسليمها فور طلب النيابة لها، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قرار المحكمة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد انتهت من الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار محكمة الطفل بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها من مركز شرطة العياط وتسليمها لأهليتها.



وتضمن القرار الصادر برئاسة المستشار محمد الحيني رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشار أحمد سالمان عضو الهيئة اليمين والمستشار عمرو أباظة عضو الهيئة اليسار بأمانة سر كريم مصطفى تسليم المتهمة "أميرة.أ" 15 سنة لأهليتها مع التعهد بتسليمها فور طلب النيابة لها.



وتتضمن الإجراءات فحص أوراق المتهمة والخطاب الوارد من المحكمة بإخلاء سبيلها لتنفيذه وتسليمها لوالده بعد توقيعه على التعهد اللازم بإحضارها وقت طلبها.



كانت تحقيقات نيابة العياط قد كشفت عن ملابسات ذبح طفلة سائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.



وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة" 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.



أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب، واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها، إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم، وأخرج أحدهم سكينًا فخطفتها منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.



انتقلت قوات الأمن، برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ"، 22 سنة، سائق، ملقيًا في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.