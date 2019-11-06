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اقتصاد

أسعار المراوح اليوم.. "توشيبا 4 ريشة" بـ569 جنيهًا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:17 ص
مراوح- أرشيفية
مراوح- أرشيفية
سيد ابراهيم
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شهدت الأسواق، صباح اليوم الأربعاء، تراجعًا في بعض أسعار الأجهزة الكهربائية، ويرصد "الدستور" أهم السلع التي تراجعت، ومنها "المراوح"، حيث سجلت مروحة تورنيدو بوكس 4 ريشة سعر 375 جنيهًا، وتورنيدو سقف خمس سرعات من 375 إلى 450 جنيهًا، وتورنيدو مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 479 جنيهًا.

و سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 569 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 489 جنيهًا، وتوشيبا استاند 4 ريشة سعر 950 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 425 جنيهًا، ومراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفرش استاند سعر 300 جنيه، وفريش سقف سعر 115 جنيهًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
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