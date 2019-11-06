طفلة تُشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جذابة (صور)

انتشر منذ أيام قليلة جلسة تصوير لطفل نوبي صغير، يمتلك ملامح مصرية جميلة، ظهر وهو يتجول في شوارع قريته، ويستعين بألوان المنازل من أجل إضفاء البهجة على سحره، ولاقت "جلسة التصوير" انتشارا واسعا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.



من جديد، عادت فتاة صغيرة تدعى "شهد" لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بابتسامتها الجذابة وإطلالتها الطفولية في مجموعة من الصور الرائعة للمصورة مي محسن، ظهرت فيها بفستان قصير وكأنه لوحة فنية تجسد تفاصيل النوبة، ولكن هذه المرة في أرض المحروسة القاهرة عند منطقة الأهرامات.



كما أبرزت الصغيرة شعرها المجعد الذي يشبه الأفارقة مع وجهها الدائري العربي، الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها ذات جمال نوبي فرعوني إفريقي عالمي، كما أثنوا على حركاتها وجولاتها، وقدرتها الفائقة على استعدادها الكامل لمواضع التصوير المختلفة، وكأنها موديل محترفة.