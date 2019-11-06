اليوم.. إنطلاق مؤتمر تفعيل التبادل التجارى للطاقة في الوطن العربى بالقاهرة

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، أعمال «المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي»، بتنظيم من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي.



ويشارك في المؤتمر الذي سيعقد على مدار يومين، وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة.



وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية، السفير كمال حسن، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، على أهمية المؤتمر والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ويأتي على رأسها الأهمية الاستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة.



وأشار السفير إلى، دور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعي.



وأوضح، أهمية دور المؤسسات الإقليمية والوطنية في سن عقود المبادلات التجارية للكهرباء، والاستفادة من استثمارات القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والإقليمي.