زيدان عن تصريحات السيسى: رسائله مفعمة بالتفاؤل وإنجازاته لم تشهدها مصر

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، حيث ذكر أن الرئيس أرسى مجموعة من القواعد خلال كلمته اليوم، بأنه لا يوجد مشروع ضمن الـ12 ألف مشروع الذي تم انجازهم خلال 6 سنوات، أو شارع باسم "السيسي".



وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن السيسي أرسى مبدأ عدم إنكار وهدم خطط من سبقونا، ويوجه المسئولين بجعل ولاءهم وخدمتهم للدولة وليس للنظام، حيث يرفض السيسي وضع اسمه على أي مشروع وهذا قمة إنكار الذات، كما أن الرئيس السيسي في كلمته تحدث بأمل مفعم بالتفاؤل، وتحدث عن أن ما تم إنجازه في 6 سنوات لا يتم في 20 سنة.



وأوضح أن، الرئيس يعيد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن أصبحت القاهرة عجوز مثل المرأة التي شاخت وكبرت، مؤكدًا أنه باستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة سينقضي عصر الزحام والتلوث في القاهرة، وستعود القاهرة القديمة عاصمة تاريخية لمصر.