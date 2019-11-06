الجيش الليبي يقتل ويأسر 30 مسلحًا جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اندلاع اشتباكات في مشروع الهضبة ومنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس، أدت إلى مقتل العشرات من ميلشيات حكومة الوفاق.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك: "إن قوات الوفاق أقدمت على محاولات يائسة لتحقيق أي تقدم وأو ثبات في مواقعها أمام ضربات الجيش الوطني".



وذكر المركز، أن الجيش استطاع قتل وأسر نحو 30 من عناصر الجماعات المسلحة في كمين محكم في محور صلاح الدين، وذلك بعد إيهامهم بانسحاب قوات الجيش وتراجعها في المحور.



وتجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي وميلشيات حكومة الوفاق في وقت متأخر من مساء أمس، في محاور الخلاطات ومشروع الهضبة وعين زارة وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.



ومنذ 4 أبريل الماضي تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية تحت مسمى "طوفان الكرامة" للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة الموالية لحكومة الوفاق وتسيطر على مؤسسات الدولة السيادية.