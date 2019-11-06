الأجهزة الأمنية تبحث عن لص الأعضاء البشرية فى شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة القليوبية.



كانت قد وردت معلومات بشأن قيام شخصين "عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء" باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجني عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.



وتم ضبط العاطل وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور"هارب"، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.