الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

العلماء يدعون إلى تعهدات أقوى بموجب اتفاقية باريس للحد من تغير المناخ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
طباعة
ذكر علماء اليوم الثلاثاء أن الغالبية العظمى من الالتزامات التي تعهدت بها الدول في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 غير كافية لمنع وقوع أسوأ تأثيرات التغير المناخي.

وخصوا بالذكر أكثر دول العالم تسببا في الانبعاثات الغازية من تلك التي يتعين عليها تعزيز مساهماتها.

وقال روبرت واتسون رئيس الفريق الذي أعد التقرير لصالح مؤسسة (يونيفرسال إيكولوجيكال فاند) غير الهادفة للربح "الحكومات تتحرك في الاتجاه الصحيح لكن لا تقترب بأي شكل من الأشكال مما ينبغي لها فعله، لذلك نأمل أن تكون مستعدة لقطع تعهدات أقوى" في قمة الأمم المتحدة للمناخ في إسبانيا الشهر المقبل.

وصنف التقرير نحو 75 في المئة من التعهدات، أو 136 تعهدا، بأنها غير كافية بما في ذلك التي قطعتها أكبر الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية، وهي الصين والولايات المتحدة والهند. وأشار التقرير إلى أن 12 تعهدا قطعتها دول منها أستراليا واليابان والبرازيل غير كافية جزئيا.

وتبحث الدول في قمة الشهر المقبل بمدريد بعض تفاصيل الاتفاق الدولي للحد من الاحتباس الحراري. وانسحبت تشيلي من استضافة القمة بعد أعمال شغب على مدى أسابيع احتجاجا على عدم المساواة.

وأفاد التقرير بأنه من بين 184 تعهدا قطعتها الدول بموجب اتفاقية المناخ هناك 36 فقط طموحا بما يكفي للمساعدة في الوفاء بهدف الاتفاق الحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وجاء معظم الستة والثلاثين تعهدا تلك من دول في الاتحاد الأوروبي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"قول حاحا".. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا من جديد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصري" الإخوانية لإثارة الفوضى

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي: لا سبيل لمحاربة الفساد إلا بالميكنة ونظم المعلومات

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصري" الإخوانية لإثارة الفوضى

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

"قول حاحا".. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا من جديد (فيديو)

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف أفضل الأطعمة لعلاج الاكتئاب

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

السيسي يشيد بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

بالفيديو.. "خناقة" بنهائي الكأس بسبب"كوبري" من لاعب سلة الأهلي للزمالك

وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات "تكافل وكرامة" بالمنيا

وزيرة التضامن: سندرس صرف معاشات الأهالي بشمال سيناء يدويا

منوعات

"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)

جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تشيد بتحول الملكة إليزابيث للفراء الصناعى

10 كاميرات تنقل بث بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

حيل بسيطة لحماية طفلك من "يوتيوب"

كشكول

رئيس الإسكندرية الأزهرية يأمر بتخصيص مكتبة فى معهد أزهرى

20 سؤال استرشادى لطلاب "ثانية قانون الدقهلية" لامتحانات الفصل الأول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

إسلام سياسي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

كاتب صحفي بأمريكا: الإخوان اشتروا جمعيات حقوقية كبرى بأوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

12 ألف "موهوب" حصاد الشهر الأول للدورى الثقافى بشرق الدلتا

صور.. افتتاح معرض "أنا وسيريالية التجريد" لـ"الجناينى" بأتيليه القاهرة

غدًا.. أحمد كامل يناقش "جبل المجازات" بالنيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك