"النقد الدولي": المكسيك تحتاج أهداف مالية أكثر طموحا لخفض الدين

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد المكسيكي وصل إلى طريق مسدود مع تزايد عدم اليقين السياسي وظروف مالية قاسية وميزانية تحت التنفيذ.



وجاء في بيان المجلس التنفيذي بعد استكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 أن المكسيك تواجه فجوة مالية تتراوح ما بين 5ر0 إلى 5ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2020 إلى 2024 في ظل غياب إجراءات إضافية لزيادة العائدات أو خفض الإنفاق.



وأضاف البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المرجح أن تفشل المكسيك بقوة في تحقيق ناتج إجمالي محلي بنسبة 5ر2 بالمئة كهدف مالي لعام 2019 بسبب ضعف الإيرادات.