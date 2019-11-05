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توك شو

مدير مرصد الفتاوى: داعش بدأت تستخدم "تيك توك" بعد كشفهم على "تيليجرام"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:43 م
تيليجرام
تيليجرام
سناء إسماعيل
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قال الدكتور حسن محمد، مدير مرصد الفتاوى والآراء المتشددة بالأزهر، إن المرصد يتابع ويعمل بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر، ومؤخرًا تيليجرام، بعد انتشار حسابات كثيرة له على داعش ومنصات كثيرة تابعة لهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e، أننا لاحظنا مؤخرا أن تطبيق "تيك توك" أخذ حيزًا كبيرًا من فئات معينة من الشباب وبعض الإحصائيات تقول إن 30% من مستخدم هذا التطبيق هم أقل من 18 عامًا وهم المستهدف الأول لتنظيم داعش، فئة الشباب الذين يملكون حماس وطاقة كبيرة ولديهم عدم وعي من الناحية الدينية بشكل كبير.

وتابع، هؤلاء الشباب يسهل جذبهم عن طريق أدوات معينة منها الصورة النشيد والحماسة، والصور النمطية ونجد بعض الصور لفتاة تحمل علم داعش ويتم تداولها بشكل كبير ويليها فيديوهات لعمليات قتل لتعويد الشباب على هذه المناظر وبعدها نجد حسابات تحمل اسم عاشقات للشهادة.

وأكد أن عدد الحسابات يكون صعب تتبعها وما أعلن عنه هو تقريبًا 24 حسابا، ونشرت 1000 فيديو، ولكن ما يدق ناقوس الخطر هو أن أكثر التطبيقات التي تنشر فيديوهات، وآخر إحصائيات هو أنه يصل لمليار مشاهدة، ومن خلال متابعتنا لتنظيم داعش وجدنا أنه يدخل بشكل مبدئي ويخترق التطبيق ولو لم يتم الكشف عنه ينتشر بشكل كبير وهو ما حدث مع تطبيق تيلجرام، مؤكدا أن الـ 24 حسابا تم إغلاقهم وكذلك الحسابات التي تفاعلت معه وحذف محتوياتها.
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