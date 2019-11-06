الحكومة الليبية تحث مصر على الاستفادة من إعادة إعمار ليبيا

حث وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة علي العيساوي، الاستثمار المصري على الاستفادة من الفرص الواعدة في ليبيا.



جاء ذلك خلال عقد "العيساوي"، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية إبراهيم العربي، وشعب الغرفة المختلفة.



وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للوزارة الليبية، فإن الاجتماع ناقش عدة ملفات اقتصادية وسبل تعزيزها، والحث على ضرورة الوجود والاستفادة من الفرص الواعدة في إعمار ليبيا لعمق العلاقات التاريخية والشعبية بين البلدين.



يشار إلى أن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أكد في أغسطس الماضي، أن العمالة المصرية لها الأولوية في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدًا أن الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني، تهدف إلى زيادة العمالة المصرية في ليبيا إلى مليون عامل في جميع التخصصات والخبرات، داعيًا الحكومة المصرية إلى إعادة فتح قنصليتها في بنغازي.