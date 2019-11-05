سعيد عبدالحافظ: المعارض السياسي ليس له مصداقية كالحقوقي

قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق التنمية، إن جميع التقارير المفبركة حول حقوق الإنسان في مصر، مردود عليها بالأرقام والحقائق، مشيرًا إلى أنهم يتهمون من يردون على الأكاذيب بأنهم مؤيدين للدولة، وهذا يعني أنهم معارضين.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "نحن نتحدث بمهنية بلا كراهية، نصحح رقم أو واقعة، بينما تحدث الحقوقي كمعارض سياسي يفقده مصداقيته، لأن المعارض السياسي يختلف عن الحقوقي".



وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لا يملك فرض أي نوع من العقوبات على أي دولة، لكن تستخدم استخداما أوسع، لتحريك الرأي العام الدولي، مردفا: "لكننا لسنا في كارثة، ونجحنا بإمكانيات ضعيفة في مواجهة أكاذيب أنفق عليها أموال ضخمة".

