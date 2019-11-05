سعيد عبدالحافظ: مصر لم تستخدم منظمات حقوق الإنسان سياسيا مثل قطر

قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق التنمية، إن تحديد يومي 13 و14 نوفمبر لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، هو أمر روتيني، حيث يتابع المجلس التزامات كل الدول الموقعة على المواثيق الدولية بها بشكل دوري كل 4 سنوات.





وأضاف عبدالحافظ، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من يناقش الملف هي البعثات الدبلوماسية الممثلة في الدول، وهي تعتمد في تقاريرها على مواقع إعلامية وتقارير منظمات حقوقية، للآسف دأبوا على مدار سنتين على إصدار تقارير كاذبة، فضلًا عن تواصل بعض المنظمات مع البعثات الدبلوماسية لتعطيها معلومات مغلوطة.



وأوضح أن هذه التقارير مردود عليها، لأنها أرقام فيها مغالاة، ومصطلحات غير مدققة، صدرت من منظمات حقوقية ممولة من قطر، التي دأبت على استغلال المنظمات الحقوقية، هي وتركيا سياسيًا، بينما مصر لم تستخدمها استخداما سياسيا وكانت تتعامل بنبل شديد.

