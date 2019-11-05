تراجع مخزون البن العربي في الموانئ بمقدار 6250 كيسا

أظهرت بيانات "بورصة إنتركونتنينتال" (آي.إي.سي) الأمريكية للتعاقدات الآجلة للحاصلات اليوم الثلاثاء تراجع مخزون البن العربي في مستودعات الموانئ اليوم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حجم المخزون في الموانئ بلغ اليوم مليونين و229257 كيسا مقابل مليونين و235507 أكياس أمس بانخفاض قدره 6250 كيسا خلال يوم واحد.



وذكرت الوكالة أن كميات البن العربي القادمة من هندوراس تراجعت بمقدار 5500 كيسا اليوم.