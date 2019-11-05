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الثقافة

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد قصر ثقافة ببا أمسية شعرية لنادي الأدب بحضور الشعراء شريف صلاح، عصام فؤاد، أحمد شعبان، محمود توفيق، ماهر الباسيلى قزموا من خلالها عدة قصائد مميزة مثل "وعادت للباسيلي"، الولد الشقي لشريف صلاح، "وجوه النمط" لأحمد شعبان.

عقد قصر ثقافة شرق النيل حلقة نقاشية عن المولد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ علاء محمود واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بحضور طلاب مدرسة الشروق الثانوية والإعدادية، تناول ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، وتم تعرف الحاضرين من خلالها على نسب النبى وآبائه وأزواجه وأولاده، وتحدث عن كيفية الاحتفال بالمولد النبوي بكثرة الصلاة والسلام عليه والتخلق بأخلاقه الكريمة الذكية من صدق وأمانة ورحمة وعفو وتسامح وغيرها مع المسلمين وغير المسلمين، وذكر نماذج من محبة الصحابة للنبى.

أقامت مكتبة أبو صير الملق حلقة نقاشية عن "الفيس بوك اضرار ومنافع"، أكدت أن الفيس بوك سلاح ذو حدين يمكن استخدامه للنفع ونشر الخير وتطوير الذات والمجتمع كما يمكن استخدامه في العكس ومن إيجابيات الفيس فهو نافذة للإعلام ونشر الأخبار المختلفة فور حدوثها، والبحث عن صديق أو قريب أفتقد منذ زمن فيمكن أن يجده من خلال البحث عن اسمه في الفيس بوك وسبب للتسلية والترويح عن النفس ولكن بالضوابط الشرعية وعدم تضييع الوقت وأهم من ذلك هو طريق للتعبير عن الرأي في الأحداث السائدة في العالم أو في أي مجال من مجالات الحياة ومن اضراره، هو وسيلة للفساد الأخلاقي فمن خلالها يدخل الأبناء على المواقع الإباحية ويتصفحون الصور والفيديوهات دون رقيب والتسبب بالتعب للعين فضلًا عن إرهاق الجسد عمومًا بسبب إطالة استخدامه واستغلاله في نشر الفتن والأخبار المضللة.

نظم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "إنجاز تدمير المدمرة إيلات" تحدث عن تدمير إيلات وهي تعد ملحمة فخر تحققت يوم 21 أكتوبر كانت إحدى أعظم الانتصارات فى تاريخ البحريات فى العصر الحديث، وجاء شعاع من النور وسط ظلام دامس خلال تلك الفترة أحيت فى قلب القوات المسلحة والشعب المصرى، الأمل نحو كسر قيود الاحتلال وهي عملية مختلفة تمامًا عن الثلاث عمليات الهجوم علي ميناء إيلات الإسرائيلي والتي تم فيها إغراق 4 سفن نواقل وتفجير الرصيف الحربي للميناء.

ناقشت مكتبة طنسا بني مالوا كتاب "الماء في حياتنا" تأليف عز الدين فراج بمدرسة طنسا الابتدائية يطرح الكتاب مدى أهمية الماء في جسم الإنسان واستخدامها في الحياة، كما أقام بيت ثقافة أبو سليم محاضرة بعنوان "أهمية النظافة" تناولت فوائد النظافة التى تعود على الصحة والمجتمع وهي عنوان لكل شخص كما اوصانا بها الدين الإسلامى حيث قال رسول الله النضافة من الايمان وهي معيار للرقى والأخلاق.
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