يناير المقبل.. عرض مسرحية "الغرفة" على تياترو "آفاق"

أعلن الكاتب والمخرج سيد شومان، عن عرض مسرحيته الجديدة "الغرفة" على مسرح تياترو "آفاق" في شهر يناير المقبل، والمأخوذة عن رواية "غرفة بلا نوافذ" للكاتب يوسف عزالدين.



وقال شومان في تصريحاته إنه بدأ بروفات المسرحية تمهيدًا لعرضها خلال شهر يناير، مضيفًا أن المسرحية تعالج النص الروائي بشكل عصري ليسلط الضوء على الواقع الحالي بروح شبه كوميدية ساخرة يتخللها بعض الأغاني والاستعراضات.



تدور أحداث العرض عن ما وراء الطبيعة وما بعد الموت وأن الإنسان له ميتتان، الأولى عندما ينتهي أجله وعمره، والثانية عندما ينتهي أجل الذين يذكروننا من الأحياء، وأن حياتنا كأنغام الموسيقى تنتهي بمجرد التوقف عن عزفها.