إسماعيل فرغلي: "كل فنان ليه يومين.. ولو جدع يخليهم ثلاثة"

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن الفنان محمد سعد يمتلك موهبة فنية كبيرة ولديه قدرة على ابتكار الشخصيات، وأيضًا لديه قدرة على الغناء بشكل يقبله الجمهور.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن كراكتر "أطاطا" و"الحناوي" من أبرز الشخصيات التي قدمها محمد سعد، وعاشت مع الجمهور.

وتابع: "محمد سعد نجم قوي وكبير، لكن كل فنان ليه يومين، ولو جدع يخليهم ثلاثة، والقاعدة دي يستثنى منها عادل إمام وعمرو دياب مثلا".

وأكد "فرغلي"، أن الحفاظ على القمة "صعب"، والممثل الجيد ليس شرطا أن ينجح طول الوقت.