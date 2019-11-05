وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والهجرة يتجولون بمعرض "الأسبوع الكويتي" (فيديو)

أكد السفير محمد صالح الذويج، سفير الكويت لدى القاهرة، أن العلاقات بين مصر والكويت أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية.



وقال الزويخ إن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية.



وافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأسبوع الكويتى الـ12 فى مصر، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر.



تجول وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والهجرة، فى المعرض الذى أقيم على هامش الأسبوع الكويتى، وأشادوا بالتعاون الاقتصادى بين مصر والكويت.



ويقام الأسبوع الكويتى الـ12 فى مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك.