جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من السيجار الكوبي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب من السيجار الكوبي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بصالة الوصول تم الاشتباه فى راكبيتين لبنانيتين قادمتين من بيروت إلى القاهرة ترانزيت أسوان عبر رحلة خطوط الطيران الداخلية رقم 395 المتجهة إلى أسوان، محاولتين استغلال التسهيلات المقدمة للسياح، وتمرير حقائبهما للطيران الداخلى دون العرض على رجال الجمارك.



وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الجمرك وحسن عبد اللطيف مدير الحركة، بحضور مجدى فريد نائب مدير الجمرك لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 2000 سيجار كوبى فاخر مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 126 و127 لسنة 2019.