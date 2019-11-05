"النورس الجديدة".. حياة جديدة وكريمة لسكان العشوائيات ببورسعيد (فيديو)

عرض برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، تقريرا عن مشروع قرية النورس، والذي يمثل أحد أضخم المشروعات الإسكانية الجديدة، للنهوض بالعشوائيات في محافظة بور سعيد.



وأشار التقرير، إلى أن المشروع استغرق بناؤه نحو 15 شهرا بتكلفة وصلت لـ 295 مليون جنيه، على مساحة تقدر بـ 16 فدانا، وهو طوق نجاة جديد يمد يده لسكان العشوائيات بحي الجنوب.



من جانبه، قال محارب موسى، رئيس حي جنوب بور سعيد، إن المشروع مكتمل الخدمات والمرافق، به مركز طبي ومدرسة ومخبز وأرصفة، لافتا إلى أنه تم تسكين حوالي 450 أسرة، مؤكدا أن هذه الأسر لها حق على الدولة التي تقوم بإعطائهم هذا الحق على أكمل وجه.

