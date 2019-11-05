هاني شاكر يُحيي حفل الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية (صور)

صعد، منذ قليل، النجم هاني شاكر، المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لإحياء الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وافتتح هاني شاكر الحفل بأغنية "سألوني مصر بالنسبالك ايه"، وسط حالة تصفيق حاجة من قبل الجمهور، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



كان قد أحيا أولى فقرات الحفل عازف القانون العراقي فرات قدوري، وقدم قدوري خلال الحفل عدد من مقطوعاته الموسيقية بعنوان «هلال العيد» وجاء أسماء المقطوعات كالتالي: "غزل عشتار، وديما - الغيمة الوردية، وقلبي ياحلو - چاز بغدادي، وفلفل وبهار"، كما أحيت ثاني فقرات الحفل المطربة سوما.



وافتتحت مساء الجمعة الماضية، كل من وزيرة الثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.