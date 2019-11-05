بالصور.. سوما تشعل حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

أشعلت المطربة سوما، حفلها الغنائي التي أحيته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات حفل الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقدمت سوما خلال الحفل عددا من أغنياتها: "ده حبيبي، والله يا سيدي، وآه يا اسمراني اللون، وأعز أصحاب، وسالوني الناس، آخر أيام الصيفية، ولو كنا بنحبها، التوبة".



ومن المقرر أن يختتم الحفل المطرب هاني شاكر بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



كان قد أحيا أولى فقرات الحفل عازف القانون العراقي فرات قدوري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدم قدوري خلال الحفل عدد من مقطوعاته الموسيقية بعنوان «هلال العيد» وجاء أسماء المقطوعات كالتالي: «غزل عشتار، وديما - الغيمة الوردية، وقلبي ياحلو - چاز بغدادي، وفلفل وبهار».



وافتتحت، مساء الجمعة الماضية، كل من وزيرة الثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.