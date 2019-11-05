وزيرة السياحة عن جائزة "الريادة الدولية": "مبروك لمصر كلها"

علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، على فوز "السياحة المصرية" بجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا لعام 2019، قائلة: "أبارك لوزارة السياحة وجميع زملائي فيها، وأبارك لمصر كلّها"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذه الجائزة.



وأضافت "المشاط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC": "أن هذه الجائزة تم منحها من خلال بورصة لندن الدولية للسياحة التي تعد من أهم المحافل السياحية على مستوى العالم.



وأوضحت أن الجائزة تعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة وأشادت به العديد من المؤسسات الدولية، مشيدة بجهود الوزارة على كافة الأصعدة محليا ودوليا، والتي انعكست على إيرادات السياحة التي وصلت لأعلى مستويات لها في تاريخ مصر مسجلة 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 بزيادة 28% عن العام السابق.

